若槻千夏が、21日放送の『上田と女が吠える夜』(日本テレビ系)で暴露した“女同士”の醜い争いが話題を呼んでいる。誰かに泣かされたエピソードについて、「デビュー当時めっちゃありました」とグラビアアイドル時代について語り始めた若槻。それは同じようなグラドルたちと生放送の番組に出た際、彼女が喋っていたところ、先輩から足を踏まれ続けていたという。​>>元欅坂46・織田奈那、“若さマウント発言”で若槻千