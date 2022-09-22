理由なくマスクをしない客の宿泊を拒否できるようにしようと、政府が法改正する方針です。新型コロナウイルスの感染状況が収まってきている今、打ち出した背景には、外国人観光客の存在があります。宿泊施設の負担は減る可能性がありますが、課題もあります。■感染減のなか…「宿泊拒否」法改正へ有働由美子キャスター「ホテルのフロントでチェックインしたお客さんがマスクをしていなかったので、スタッフが『マスクをしてくださ