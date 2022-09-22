東京都北区浮間の特別養護老人ホーム「浮間こひつじ園」で入所者の山野辺陽子さん（９２）を殺害したとして、警視庁捜査１課は２２日までに、殺人容疑で、施設職員菊池隆容疑者（５０）＝板橋区舟渡＝を指名手配し、顔写真と動画を公開した。同課によると、菊池容疑者は１５日午後１０時〜１６日午前１時ごろ、施設内で山野辺さんに暴行を加え、殺害した疑いが持たれている。菊池容疑者は１５日午後１０時ごろに出勤したが、