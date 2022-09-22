野球観戦に行く途中、川でおぼれていた男の子を助け、球場への到着が遅れたファンとその家族を改めて試合に招待する――。埼玉西武ライオンズがそんな粋な計らいをした。17日のベルーナドーム（埼玉県所沢市）での楽天戦に招待されたのは、同市の会社員・吉田和弘さん（44）と若松秀典さん（43）。近所に住む2人は7月下旬、朝霞市の会社員・竹内寿博さん（53）とともに川でおぼれていた小学生の男児を救助した。3人は熱心な