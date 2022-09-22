[キーウ（キエフ）／リヤド ２１日 ロイター] - ロシアとウクライナは２１日、約３００人を対象とする捕虜交換を実施した。ロシアのウクライナ侵攻開始以降最大の規模で、外国人の雇い兵１０人や東部マリウポリで長期にわたりロシア軍に抵抗したウクライナ部隊の指揮官らも含まれた。解放された外国人には６月に親ロシア派の裁判所で死刑判決を言い渡された英国籍の２人とモロッコ国籍の１人が含まれた。このほかに英国人３人