（セ・リーグ、阪神―広島、２４回戦、２１日、甲子園）引退試合を迎えた阪神・糸井嘉男外野手（４１）が五回先頭で代打で登場し、左前打を放った。出番は２点を追う展開で巡ってきた。五回先頭は投手・西純に打席が巡るところだったが、反撃に向けて代打策を敢行。ここで背番号「７」がベンチを出ると、すぐにファンから歓声があがり、お決まりの登場曲「ＳＨＡＫＥ」と大きな拍手が球場を包む中で、左打席に入った。森下に対し、
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