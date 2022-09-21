格闘家の才賀紀左衛門が２１日、自身のブログを更新し?過去の自分?を猛省した。才賀はもっか親権争している前妻あびる優の前に、一般人女性との間に２人の子供をもうけている。現在は恋人の絵莉さんと事実婚状態で、絵莉さんは妊娠中だ。才賀はこの日「特別な日」と題してブログを更新。「いつまでも愛してるし大切やからな僕は未熟者でゴメンやで良い誕生日をハッピーバースデー」とつづった。文面から察するに、最