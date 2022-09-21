¡ÖONE PIECE¡×Ï¢ºÜ25¼þÇ¯µ­Ç°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬2023Ç¯1·î12Æü¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖReleaseDateTrailer¡×¤ÈÆÃÅµ¾ðÊó¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢STEAMÈÇ¤Ï1·î13Æü¤È¤Ê¤ë¡£https://youtu.be/utrNOFewMxk¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡×RPG¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ù¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢PlayStation4¡¢PlayStation5¡¢Xbox SeriesX|S¡¢STEAM¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë