10·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË ¿¼0:00)¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¿·¶Ê¡ÖKICK BACK¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î20Ç¯Á°¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤½¤¦¤À¡ªWe¡Çre ALIVE¡×¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¼«¿È¤Înote¡Ø¤Ä¤ó¤¯¡é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼