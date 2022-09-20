Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¤¦¤Ê¤®Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·ÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Ê¤®¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢39ºÐ¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÅçÅÄ¶ÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·4·î¡¢³ë¾þ¶è¤Î¤¦¤Ê¤®Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤¦¤Ê¤®1¶ú»þ²Á2500±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ê¤®¤Ï¡¢¤µ¤Ð¤«¤ì¤Æ¶ú¤Ë»É¤·¤Æ¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅçÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¤ËÅ¹¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤«¤é¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤ò¤ª¤è¤½30