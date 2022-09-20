¢¡ CS¿Ê½Ð¤¬±ó¤Î¤¯3Ï¢ÇÔÀ¾Éð¤ÏCS¿Ê½Ð¤òÁè¤¦³ÚÅ·¤Ë¶¥¤êÉé¤±¡¢7Ï¢ÇÔ¤ÇÃù¶â¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¹¤Ï2²ó¡¢9ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢3²ó¡¢4²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤°Ç´Åê¡£4²ó1/3¤ò²¿¤È¤«2¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬Ï¢Â³»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¡¢²Ð¾Ã¤·Ìò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¸øÊ¸¹îÉ§¤¬8ÈÖ¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó1¡Ý4¤ÈÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÎ¢¡¢5ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁ¤¬1