ÂæÉ÷£±£´¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê£·£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ÎÊ¡²¬£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢´ÑµÒ¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¹Ô¤­µ¢¤ê¤Ç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤é¡¢ÌðÂô¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÄ¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Î¾ì¹ç¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î¹Ô¤­µ¢¤ê¤Ï´ÑµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤Ç¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»Ãæ¤Î°ÂÁ´¤â¼«¿È¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô