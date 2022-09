中国にある万里の長城は世界遺産に登録されている城壁の遺跡であり、現存する人工壁の長さは6000kmを超えるとされています。そんな万里の長城は宇宙からも見えるという説もありますが、「万里の長城は本当に宇宙から見えるのか?他に宇宙から見える建造物はあるのか?」という話題について、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。What human-made structures can be seen from space? | Live Sciencehttps://www.livesci