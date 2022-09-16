カンナビジオール=CBDという成分をご存じでしょうか。実は大麻草から抽出されたもので、チョコレートやハンドクリームなど、CBDを使った製品がいま若い人を中心に人気を集めています。一方、CBDは依存性がないとされていますが、取材を進めると課題も浮かび上がってきました。【写真を見る】若者に人気の大麻由来成分“CBD”の利用急拡大ただし違法成分が混入の危険も…■子どもさえも摂取可能急拡大する大麻由来成分「CBD」東