Twitter Japan広報事務局は、協賛している「東京ゲームショウ2022」にあわせて、今年1月1日から8月16日まで日本においてTwitter上で交わされたゲームに関する会話のまとめを作成したと発表した。「日本で最も会話されたゲーム」、「日本で最も会話されたパブリッシャー」、「日本で最もリツイートされたツイート」などのベスト5を明らかにしている。Twitterが明らかにしたデータは以下のとおり。＜日本国内のゲームに関する