現在開催中の東京ゲームショウ2022のイベントステージにて、コナミはHDリマスター版『幻想水滸伝』、『幻想水滸伝2』を発表した。この両作をあわせて『幻想水滸伝 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』として販売が予定されており、Nintendo Switch、PC（Steam）、PS4、Xbox Oneで2023年にリリース予定だ。『幻想水滸伝』は1995年に初代プレイステーションでリリースされたタイトル。中国の古典小説「水滸伝」をモチーフに、「