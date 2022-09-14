セガは、情報番組「State of Play | 9.14.2022」にて『龍が如く 維新！極』が発表された。対象プラットフォームはPS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC（Windows、Steam）。発売は2023年2月。◤『龍が如く 維新！ 極』発売決定！◢Youtube版はこちら👇https://t.co/sM276ck5Y6#龍が如く維新極 #LikeADragonIshin pic.twitter.com/FzItXN3ItL— 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) September