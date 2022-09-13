£Ê£±¿À¸Í¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î?Éû¶È?¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸¤·¤¿¡£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ò»Ï¤áÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö£Ã£á£ð£é£ô£ô£å£î¡Ê¥­¥ã¥Ô¥Æ¥ó¡Ë¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£ÃËÀ­ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À­ÍÑ¤ä»Ò¶¡¸þ¤±¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤é¤ÄÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö?¥ï¥¤¥ó¼ÒÄ¹?¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ö