取材に応じる、熊本県の井手順雄県議＝12日午後、熊本市甲子園球場で開かれた夏の全国高校野球選手権大会で、井手順雄・熊本県議（63）が試合を観戦中、禁煙エリアである観客席で電子タバコを吸ったことが12日、県議会への取材で分かった。聞き取りに事実関係を認め、謝罪しているという。県議会によると、井手県議が観戦したのは、自身の母校である九州学院と聖光学院（福島）の試合。喫煙の他、缶酎ハイ1本も飲んだ。
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