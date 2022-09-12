敵地アストロズ戦に「2番・DH」で先発出場米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地アストロズ戦に「2番・DH」で先発出場。初回の第1打席で34号2ランを放ち、前日のマメによる緊急降板の不安を払拭した。チームは4-12と大敗したものの、米データ分析会社は右手一本で右中間に運んだ動画を公開し「エイリアン」と紹介。米ファンからは「クレイジー・ナイト」「どれだけ強いんだ」といった反響が寄せられ