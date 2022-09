初対面の人と話す時、「あまり出しゃばって話しすぎない方が好感を持たれるだろう」と考え、あえて口数を少なくした経験があるかもしれません。ところが、新たな研究では「人々は思っているよりたくさん話した方が好感を持たれやすい」という結果が示されました。Speak Up! Mistaken Beliefs About How Much to Talk in Conversations - Quinn Hirschi, Timothy D. Wilson, Daniel T. Gilbert, 2022https://doi.org/10.1177/014616