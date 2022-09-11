れいわ新選組の山本太郎代表は11日、沖縄県知事選で推薦していた無所属現職、玉城デニー氏が当選を確実にしたことを受け、「県民をコントロールしようとする乱暴な運営を自民・公明政権は改める時だ」とのコメントを発表した。公明・高木選対委員長沖縄知事選結果「誠に残念」当確について、玉城氏が進めてきた子どもの貧困調査や基地削減、雇用拡大の取り組みなどが「沖縄の将来に必要と確認された結果」だと分析した。「