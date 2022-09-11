11日に投開票された沖縄県知事選で再選を果たした現職、玉城（たまき）デニー氏（62）の那覇市の事務所では、午後8時の投票締め切りとほぼ同時に「当選確実」の一報が入ると、集まった支持者から拍手が湧いた。玉城氏は深々と頭を下げた後、笑顔を見せ、沖縄の手踊り「カチャーシー」を舞って喜んだ。【当選のカチャーシー喜びにわく玉城陣営】玉城氏は「県民が身に余る信頼と希望を託してくれた。今回は間違いなく辺野古が