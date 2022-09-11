女優大竹しのぶ（65）が、11日放送のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（日曜午後8時）の第35回「苦い盃」にサプライズ出演した。大竹は、白の装束を身にまとった白髪の占い師「歩き巫女」役で登場。同局を通じ、コメントを寄せた。大竹は歩き巫女について「いかようにもやれるというか、おかしくもできるし、怖くもできるし。ちょっとおかしなセリフの言い回しとかもあるんですけれども、ただひとつだけ、三谷さん作品によくある、そ