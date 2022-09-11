【モデルプレス＝2022/09/11】お笑いトリオ・ジャングルポケットが9月11日、2夜連続放送のフジテレビ系『FNSラフ＆ミュージック2022〜歌と笑いの祭典〜』（10日18時30分〜23時10分・11日18時59分〜23時9分）に生出演。斉藤慎二が同じく出演していた乃木坂46の“推し”メンバーを明かした。【写真】遠藤さくらのほっそり美脚にドキッ◆ジャンポケ斉藤、乃木坂46の推し告白乃木坂46は「好きというのはロックだぜ！」を生パフォーマン