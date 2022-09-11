西九州新幹線（佐賀県武雄温泉―長崎間、約６６キロ）の報道関係者向け試乗会が行われた１０日、本紙記者も約３０分の旅を体験した。走行中は揺れもほとんどなく快適で、車両のデザインにも目を引かれた。一方、武雄温泉駅（武雄市）で、在来線特急と新幹線「かもめ」を同一ホームで乗り継ぐ「対面乗り換え」は少し煩わしさもあった。（饒波あゆみ）