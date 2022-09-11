「毛穴が開く」「毛穴が閉じる」とよく聞きますが、実は毛穴には閉じたり開いたりする機能がないことはご存じですか？しかし、毛穴が目立たない人や目立つ人がいるのは事実ですよね。今回は毛穴の開きについてのメカニズムと、正しい毛穴ケアの方法についてお伝えします。 毛穴が開いているように見える原因出典：byBirth「そもそも毛穴の数が人より多いのかも」と悩む方も多いのですが、毛穴は毛が生える箇所にあ