「毛穴が開く」「毛穴が閉じる」とよく聞きますが、実は毛穴には閉じたり開いたりする機能がないことはご存じですか？しかし、毛穴が目立たない人や目立つ人がいるのは事実ですよね。今回は毛穴の開きについてのメカニズムと、正しい毛穴ケアの方法についてお伝えします。 毛穴が開いているように見える原因出典：byBirth「そもそも毛穴の数が人より多いのかも」と悩む方も多いのですが、毛穴は毛が生える箇所にあ
ランキング
- 1. 眞子さん「想定外」生活に苦悩か
- 2. プーチン大失政か「崩壊の危機」
- 3. 「非常識すぎ」路駐画像が拡散
- 4. プーチン氏の辞任要求 モスクワ
- 5. 佳子さま「交際報道」に激怒か
- 6. 最凶ヒグマに猟友会動けぬ不条理
- 7. 三上悠亜 AV女優転身のきっかけ
- 8. 放送事故級の展開? 生番組に反響
- 9. 坂本勇人にネット「クズ」の声も
- 10. 一戸55億円超の高級マンションか
- 1. 佳子さま「交際報道」に激怒か
- 2. 最凶ヒグマに猟友会動けぬ不条理
- 3. 川崎パパ活狩り「魔の17時間」
- 4. 1トンの鉄板が運転席に 男性死亡
- 5. 教え子と性行為か…不祥事の顛末
- 6. 「大日本帝国の遺物」国葬を批判
- 7. ひろゆき氏がストリートビューに
- 8. 瑠麗氏の「村八分」誤用に指摘
- 9. 沖縄の若者 知事選にウンザリか
- 10. 自衛官のツイート SNSで驚きの声
- 1. 辻元氏の返信状 マナー上の指摘
- 2. 岸田首相 世論の支持焦り迷走
- 3. 沖縄知事選 玉城氏が再選確実
- 4. 窮地の岸田政権が頼った大物議員
- 5. 訪日外国人客受け入れ拡大検討 秋冬観…
- 6. 安倍昭恵さんへ国葬辞退求む投稿
- 7. 高級魚狙い漁に出たが、中国海警船から…
- 8. 尖閣諸島を国有化して10年 日中、偶発…
- 9. 三浦瑠麗氏「はしたなく見える」
- 10. 英国葬に陛下参列へ 異例の対応
- 1. プーチン大失政か「崩壊の危機」
- 2. プーチン氏の辞任要求 モスクワ
- 3. Apple Watchで重度の心疾患判明
- 4. 北朝鮮 6000億ウォン超返済せず
- 5. 女王死去前から綿密な行動計画か
- 6. 遺跡から巨大「ペニス彫刻」発見
- 7. 子ども28人死亡 シロップ剤中止
- 8. 露が「再編成」発表 苦境顕著に
- 9. 「ハリポタ」ラドクリフまた激変
- 10. 北の韓国への未返済 600億円超か
- 1. びくドン木製メニュー 廃止進む
- 2. 「毎日同じ服」実践してみた結果
- 3. 「子どもは作らない」夫婦の本心
- 4. サーキット通いのトヨタ社長 「御曹司…
- 5. 給与が上がらない人 決定的な差
- 6. 東大内の「男尊女卑」学生語る
- 7. 職業別年収ランク 稼げる職業は
- 8. 「経験重視」社会的弱者を排除か
- 9. 手取り月19万円…「ふざけるな！」スキ…
- 10. 長女夫の策略? 不自然な遺言書
- 1. iPhone14 Android機能パクった?
- 2. 家電量販店 iPhone1円セール継続
- 3. iPhone15シリーズめぐる5つの噂
- 4. 芸人がNYで実感 円安とインフレ
- 5. 今人気の4KチューナーTV1位は
- 6. iPhone14 Pro Max「M1」に匹敵か
- 7. AirPods Proと悩む BOSEイヤホン
- 8. iPhone14初回注文 配送準備中に
- 9. 京都で人気のラーメン奈良初出店
- 10. iPhoneバッテリー駆動時間ランク
- 1. 坂本勇人にネット「クズ」の声も
- 2. 一戸55億円超の高級マンションか
- 3. 大谷の好投に「人間じゃない」
- 4. 大谷 緊急降板も12勝目の権利
- 5. 坂本の報道 スポーツ紙全スルー?
- 6. セントウルS メイケイエールがV
- 7. 坂本勇人 無避妊中絶トラブルか
- 8. 大谷 メジャーでの自己最速計測
- 9. 不倫報道 卓球・吉村真晴が謝罪
- 10. 大谷「3番・投手」34号本塁打へ
- 1. 眞子さん「想定外」生活に苦悩か
- 2. 三上悠亜 AV女優転身のきっかけ
- 3. 放送事故級の展開? 生番組に反響
- 4. 上司が部下を30分殴打 衝撃理由
- 5. 坂本の方が酷い 対応に怒りの声
- 6. 『BLEACH』最終章は分割4クール！最後…
- 7. 「アサクリ」忍者主役の新作発表
- 8. 石井竜也 現在の「負債」額は?
- 9. 親超え? 2世芸能人たちの魅力
- 10. マツコ絶賛 干物グラドルに反響
- 1. ヤマト「にゃんPay」配送12%OFF
- 2. 40代が着るなら?「残念な服装」
- 3. 浴室やトイレ すぐ捨てるべき物
- 4. 「俺のお陰」暴言夫を義姉が一喝
- 5. 「熟年不倫」しやすい人の特徴
- 6. まだ頭…「巨大児」出産の苦労
- 7. 生ハム きれいにはがせる裏ワザ
- 8. 事故物件「見える」人訪問の結果
- 9. 「偏食家」と知って驚いた有名人
- 10. 料理人が「合格」大戸屋メニュー