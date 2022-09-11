私たちが日常的に使用しているスマートフォンが太陽の活動によって使えなくなるかもしれない…。災害予測に必要なデータが不足総務省は、100年に一度起こる最悪の太陽フレアが起きた場合、停電の発生、GPSやスマホなどの通信に影響が及ぶとして、太陽の活動が活発化する2025年にむけて宇宙天気予報を充実させる方向で検討に入っている。最新の研究によると、100年に一度級を超える巨大爆発も過去に繰り返し発生したしていたことが
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