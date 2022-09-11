木原誠二官房副長官は11日、出演したフジテレビの報道番組で新型コロナウイルスの政府の水際対策について「緩和に向けて検討して、しかるべきタイミングで実施をしていきたい」と述べた。秋冬の観光シーズン前に1日の入国者数の上限撤廃や個人旅行の解禁、訪日ビザの免除などを検討し、インバウンド（訪日外国人客）の受け入れ拡大を図る考えだ。政府は今月7日に1日の入国者数の上限を2万人から5万人へと引き上げ、ワクチン3回