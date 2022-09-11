さいたま市の国道で11日朝、高級外車が激しく燃えた。車体の運転席側が焼け焦げた車。11日午前9時前、さいたま市西区宮前町の国道で、1990年代製とみられるフェラーリが炎上した。火は、およそ1時間後に消し止められ、運転手にけがはなかったということで、消防が出火原因を調べている。