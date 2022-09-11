漫画には政治や経済、エンターテインメントなど、ありとあらゆる分野を題材にした作品がありますが、中には演劇や音楽など、芸術を題材にした作品も多いですよね。そこで今回は、一番面白いと思う芸術系漫画はどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。4位青空エール3位GA 芸術科アートデザインクラス2位のだめカンタービレ1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は『GA 芸術