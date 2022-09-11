【AFP＝時事】エリザベス英女王（Queen Elizabeth II）の死去を受け、ウィリアム皇太子（Prince William）とヘンリー王子（Prince Harry）が10日、それぞれの妻を伴ってロンドン近郊のウィンザー城（Windsor Castle）を訪れた。両夫妻が公の場で一堂に会するのは久しぶりのため、各紙は父チャールズ国王（King Charles III）の即位宣言をしのぐ報道ぶりとなった。ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of