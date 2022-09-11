「令和初の三冠王」をほぼ手中にし、日本記録の60本塁打も射程圏内に入ったヤクルト・村上宗隆。日本球界最強の打者であることは異論がないだろう。そんな村上について、他球団のスカウトはこう悔やむ。【写真】そろそろ見納め今季のマスコットガールたち「1位で村上を単独指名しておけば……と今でも思います。あの年のドラフトの目玉は清宮幸太郎（日本ハム）。ウチも清宮を指名しました。村上が清宮より打者として評価が低か