食楽web 昨年の9月に発売され、世のカップ麺好きに衝撃をもたらした日清食品の「日清カップヌードル スーパー合体シリーズ」が、1年の時を経て再び降臨！9月12日より、フレーバーをミックスした「カップヌードル」が発売されることになりました。 シリーズ第2弾となる今回のラインナップは、日清食品が誇る看板商品「カップヌードル」10種類のフレーバӦ