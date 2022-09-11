伝説の家政婦としておなじみのタサン志麻さん。今回は志麻さんが自宅で食べているというそうめんレシピを試してみようと思います。日テレ系のバラエティ番組『沸騰ワード10』で披露していた「納豆卵だれそうめん」です。その名称通りたれに工夫があるのですが、レシピ自体は超簡単！納豆と卵と調味料を混ぜるだけ。泡あわなつけだれが完成します。おいしさの秘密は一体何なのでしょう…詳しく紹介しますね。【家政婦志麻さん