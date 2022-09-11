 iHacktu氏（@ihacktu）が、iPhone14 Pro MaxのAnTuTuスコアは、M1に匹敵する可能性があるとの試算結果を投稿しました。試算結果が、1,200,000iHacktu氏（@ihacktu）によれば、A16を搭載するiPhone14 Pro Max、ストレージ容量256GB搭載モデルのAnTuTuスコアは、1,200,000程度を記録する可能性があるとのことです。  pic.twitter.com/OIDIS38ogq— iHacktu (@ihacktu) September 8, 2022  これは、M1搭載11イン