Ubisoftは、情報番組「Ubisoft Forward: Official Livestream」にて、封建時代の日本が舞台のシリーズ最新作『Assassin’s Creed Codename Red』を発表した。対象プラットフォーム、発売時期は未定。Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej— Assassin's Creed (@assassinscr
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