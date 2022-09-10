プレゼントなどにメッセージを添えたいときに、あると便利なのが可愛いふせん。DAISO(ダイソー)にも、キュートなふせんがありますよ♡出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/colorful-sticky-note-pink-gerber-daisy-356987333ジップバッグふせんメモとは？DAISO(ダイソー)のジップバッグふせんメモは、便利なジップバッグに入ったふせんです。商品について11cm×9.cmのジップバッグの中には、ウサギと箱の形を
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