澄んだ空気と豊かな自然に囲まれたグランピング施設施設の周りには人家や高い建物が無く、視線の先に大空と豊かな自然が広がる 古い歴史を持つ名湯・昼神温泉や、春には月川温泉の周辺に約5000本の花桃が咲き誇る「花桃の里」など、観光スポットも多い阿智村。名古屋方面からは車で約1時間30分というアクセスのよさでありながら、周りには標高2000m級の山々が連なり、澄んだ空気と豊かな自然に囲まれていることから、日本一美しい