生まれてはじめて固定電話を使って大喜びする子どもたちを撮影した動画がTikTokで公開され話題を呼んでいます。https://www.tiktok.com/@lmhurd1/video/7140091649413319982その動画がこちらです。固定電話から自分のスマートフォンに電話をかけてみるお姉さん。固定電話の受話器からお姉さんの声が聞こえてきて大興奮の妹さん。受話器を置くと電話が切れることにも興奮を隠せません。https://twitter.com/miiriya1/status/1567249
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