8日、日本サッカー協会の反町康治技術委員長はカタールワールドカップ直前からの日本代表のスケジュールを明らかにした。Jリーグ組は9日に日本を出発し、ヨーロッパ組は各国のリーグが終わったあとにドーハに集合する。【11月】 5日J1リーグ全日程終了 9日国内組はカタール・ドーハに向けて出発10日ドーハ着16日アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイに向けて出発同日現地で前日練習17日親善試合・カナダ戦同日試合後ドー
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