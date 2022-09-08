十分な食事を与えられず、当時5歳の男の子が餓死した事件で、検察側は8日、“ママ友”の女に懲役15年を求刑した。赤堀恵美子被告(49)は202年4月、母親の碇利恵被告(40)に指示して、当時5歳だった翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず、餓死させた罪などに問われている。これまでの裁判で、赤堀被告は、一貫して無罪を主張している。午前の裁判では、赤堀被告の夫が証人として出廷し、翔士郎ちゃんが亡くなった当日の状況などについて