ロシア軍による２月下旬のウクライナ侵攻開始後、ロシアからイスラエルに移住するユダヤ人が急増している。背景にあるのは、強権化するプーチン政権への反発だ。ロシアはウクライナ政権をネオナチと見なし、「非ナチ化」を掲げて侵攻を正当化するが、かつてナチスに弾圧されたユダヤ人からは「プロパガンダだ」（宗教指導者）と非難の声が上がっている。実業家ボリスさん（仮名＝５０＝）は４月、サンクトペテルブルクからイス