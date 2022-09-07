ロシア軍による２月下旬のウクライナ侵攻開始後、ロシアからイスラエルに移住するユダヤ人が急増している。背景にあるのは、強権化するプーチン政権への反発だ。ロシアはウクライナ政権をネオナチと見なし、「非ナチ化」を掲げて侵攻を正当化するが、かつてナチスに弾圧されたユダヤ人からは「プロパガンダだ」（宗教指導者）と非難の声が上がっている。実業家ボリスさん（仮名＝５０＝）は４月、サンクトペテルブルクからイス
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