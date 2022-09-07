同僚の財布から現金を盗んだとして、大阪府警東住吉署は７日、窃盗の疑いで大阪市立東住吉中学校の常勤講師、伊藤良将(よしのぶ)容疑者（２９）＝大阪市平野区瓜破西＝を逮捕した。容疑を認めているという。逮捕容疑は３月１３日午前１０時３５分ごろ、当時勤務していた別の市立中学校の職員室で、同僚の３０代男性の財布から現金１万円を盗んだとしている。同署によると、伊藤容疑者は４月から東住吉中で勤務していたが、職員室で