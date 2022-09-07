東京地検などが入る庁舎＝東京都千代田区霞が関東京地検特捜部は7日、東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件の関係先として、大会スポンサーだった駐車場サービス「パーク24」の本社（東京都品川区）を家宅捜索し、幹部らの任意聴取を始めた。同社などへの取材で分かった。大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者（78）＝受託収賄容疑で再逮捕＝が紳士服大手AOKIホールディングス（HD）など複数のスポンサー選定に介入した疑