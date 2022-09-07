【ソバの収穫中】タンクに転落２０代男性が意識不明 北海道・岩内警察署によりますと、７日午前１０時半ごろ、共和町老古美のソバ農場で２０代の男性が重機のタンクに転落しました。 男性は意識がない状態でドクターヘリで病院に搬送されました。 男性は事故直前まで重機を運転してソバの収穫作業をしていたということです。 収穫したソバを回収するために重機と併走していたトラックの運転手が、 作業が進まな