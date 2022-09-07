ママ友による支配はあったのか。福岡県で5歳の男の子が餓死した事件の裁判で、被告の女が涙を流し、当時の状況を語った。赤堀恵美子被告(49)は2020年4月、母親の碇利恵被告(49)に指示して、当時5歳だった翔士郎君に十分な食事を与えず、餓死させるなどした罪などに問われている。これまでの裁判で、赤堀被告は、一貫して無罪を主張している。7日の裁判で弁護側は、翔士郎君が亡くなる1カ月前の体の様子について質問。これに対し、