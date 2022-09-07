「日本一のキャバ嬢」の異名を持つエンリケこと佐野理恵氏（34）が経営する株式会社「エンリケ空間」の買取事業に、出資法違反の疑いがあることが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「日本一のキャバ嬢」エンリケの写真を全部見る事業の実態を、神奈川県在住の30代主婦・Yさんはこう証言する。「私は同世代のエンリケに魅力を感じて、彼女の夫のインスタもフォローしていました。彼が『買取パートナー』を募集していたの