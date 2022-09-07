タレントのryuchell（りゅうちぇる＝26）が7日、都内で日本財団が主催するイベント「TrueColorsFestivalTHECONCERT2022」の記者発表会に出席した。先月下旬にpeco（ぺこ＝27）との離婚発表後、初の公の場。作家の乙武洋匡氏（46）とともに登壇した会見冒頭、「いろいろお騒がせしております」と一礼。乙武氏から「お騒がせはしてないよ。でも、日本財団的にはおいしいかもね」と突っ込まれながら、ryuchellは「これ