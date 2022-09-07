静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」の送迎バスに置き去りにされたとみられる園児が死亡した事件で、バスを運転していた増田立義理事長（73）らが7日、同園で記者会見。園側は、臨時で運転した増田理事長らが「名簿と下車する園児を照合せず、車内も確認しなかった」と述べた。園側は、クラス担任が「（園に）来ていなかったのに（欠席か）確認しなかったことも原因」とも述べた。